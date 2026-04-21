Al Centro Sportivo Arvedi il torneo di calcio dei Seminari della Lombardia

Sarà Cremona a ospitare quest’anno il tradizionale torneo di calcio dei Seminari della Lombardia, giunto quest’anno alla ventitreesima edizione. L’evento si svolgerà oggi al Centro sportivo “Giovanni Arvedi”, nella “casa” dell’U.S. Cremonese.

Il pomeriggio vedrà coinvolte circa 200 persone tra seminaristi e formatori. Le partite inizieranno alle ore 14:45, con tre gironi di calcio a 5 arbitrati dai direttori di gara del CSI. In tutto 12 le squadre iscritte, in rappresentanza dei Seminari di Brescia, Como, Cremona, Lodi e Milano, oltre al PIME (Pontificio Istituto Missioni Estere). Contemporaneamente, una cinquantina di iscritti visiterà il centro città, mentre gli altri saranno impegnati sui campi da gioco o a sostenere il proprio Seminario.

Anche per i cremonesi sarà possibile assistere alla partite, accedendo in modo gratuito alla tribuna del centro sportivo con accesso da via Campestre (nei pressi del camposcuola).

“Lo scorso anno il torneo si è tenuto a Bergamo – spiegano gli organizzatori – ma l’idea è quella di cambiare ogni anno il Seminario ospitante, per permettere a tutti i seminaristi della Lombardia di conoscere le diverse realtà e comunità. Cremona avrebbe dovuto ospitare il torneo nel 2020, ma la pandemia di Covid-19 ne aveva impedito la realizzazione. L’impegno è stato però quello di recuperare l’appuntamento negli anni successivi, e quest’anno si è finalmente riusciti”.

La giornata si concluderà con le premiazioni, previste intorno alle ore 18, al Centro sportivo Arvedi.

Successivamente tutti i partecipanti si recheranno in Seminario, dove vivranno la preghiera del Vespro presieduta dal vescovo Antonio Napolioni, per poi concludere con un momento di convivialità. Sarà anche l’occasione per condividere un tempo insieme e decretare la sede della prossima edizione di questa giornata di gioco e fraternità.

Ad accompagnare l’edizione cremonese anche un logo, ideato appositamente la giornata, che raffigura alcuni giocatori intenti a sfidarsi a calcio, affiancati dal Torrazzo di Cremona, simbolo della città.

L’organizzazione dell’evento è stata curata dalla comunità del Seminario di Cremona, dal CSI di Cremona e grazie alla disponibilità del Centro sportivo “Giovanni Arvedi”, che ha messo a disposizione non solo i campi da gioco, ma anche tutto il necessario per lo svolgimento del torneo.

Un torneo che rappresenta non solo un momento di sport e condivisione, ma anche un’importante occasione di incontro e scambio per i giovani della Lombardia in formazione verso il sacerdozio.

I Gironi

Girone A: Bergamo 3, Pime 3, Milano 2, Cremona

Girone B: Bergamo 1, Pime 2, Milano 1, Brescia

Girone C: Bergamo 2, Pime 1, Lodi, Como

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