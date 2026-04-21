Un momento di forte tensione si è consumato nei corridoi del Tribunale di Cremona dove un uomo ha violato apertamente la misura cautelare che gli impediva di avvicinarsi ai propri familiari.

L’episodio ha fatto scattare l’indagine dei Carabinieri della Stazione di Castelverde, che si è concluso pochi giorni dopo con una nuova denuncia a carico dell’uomo.

I fatti risalgono al 13 aprile scorso, al termine di un’udienza in Tribunale. Verso le 11.30 l’uomo, già sottoposto dal marzo del 2025 alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie e dei figli, ha ignorato le prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria.

Approfittando della situazione, si è diretto verso uno dei figli che era seduto in attesa su una poltroncina nel corridoio antistante l’ingresso dell’aula. Sedendosi accanto al ragazzino, lo ha afferrato e tirato verso di sé nel tentativo di parlargli, ignorando la palese contrarietà e il disagio manifestati dal figlio. La situazione è stata fortunatamente interrotta da altri familiari intervenuti per allontanarlo.

Prima di lasciare definitivamente i corridoi del Tribunale si è però rivolto alla moglie, rivolgendole delle ingiurie.

A seguito dell’episodio, l’Arma dei Carabinieri ha preso in carico la vicenda avviando una rapida serie di accertamenti e ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti. L’uomo è stato così denunciato per la violazione del provvedimento cautelare: un episodio che mostra ancora una volta la costante attenzione e il monitoraggio dei militari sulle situazioni di fragilità familiare e sui reati legati al Codice Rosso.

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