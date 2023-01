Il leader della Lega Matteo Salvini in città questa mattina nella veste (principalmente) di ministro delle Infrastrutture, con prima tappa all’Associazione Industriali dove ha incontrato tutti i rappresentanti delle categorie economiche. Ma anche (inevitabilmente) come capo di un partito che fra tre settimane conterà i voti e le preferenze alle elezioni per il rinnovo della presidenza e del Consiglio in regione Lombardia.

Salvini si è fermato a lungo con le categorie economiche, ascoltando problemi e dando i primi riscontri su temi decisivi per il mondo imprenditoriale e di riflesso per la tenuta sociale: dai trasporti alle strade e ponti; dalla difesa delle tipicità Dop e Igp al codice dei contratti pubblici, fino alla velocizzazione dei tempi della burocrazia. Ma ha accennato anche a temi nazionali, a partire dall’accesa dialettica politica – magistrati innescata dal ministro della Giustizia Nordio: “Tutti devono moderare i toni, in questo momento ci sono tantissimi magistrati che stanno lavorando bene e non si deve arrivare a uno scontro”, ha detto tra l’altro.

Salvini si è successivamente spostato a Palazzo Comunale per un incontro con il sindaco Gianluca Galimberti. Per poi rivestire, subito dopo, gli abiti da leader di partito, con un pranzo insieme a 200 simpatizzanti della Lega. gbiagi

