Ancora ritardi da parte di Forus Italia sul progetto di riqualificazione della piscina comunale: la società italo-spagnola avrebbe dovuto consegnarlo entro la metà di gennaio al Comune, ma ne è arrivata solo una parte. L’azienda ha addotto problemi tecnici, chiedendo ancora un po’ di tempo per inviare tutto, ma la dirigenza del settore sport non ha voluto concedere ulteriori dilazioni, e ha stabilito che verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo. “Anche perché era stata la società stessa a proporre questa scadenza” sottolinea l’assessore allo Sport Luca Zanacchi. “Ci siamo dimostrati disponibili e comprensivi verso il nuovo gestore, ma anche fermi e risoluti”.

Non è tutto: il Comune è altresì intervenuto in risposta alle lamentele ricevute dai cittadini in merito ad alcune criticità dell’impianto, relative soprattutto alle temperature degli ambienti e dell’acqua, che hanno generato disagio. Per questo sono stati effettuati alcuni sopralluoghi da parte della stessa amministrazione, che ha altresì contattato Ats Val Padana affinché facesse a sua volta un dopralluogo, verificando che le temperature fossero a norma di legge. “In questo modo abbiamo un ente terzo che verifica la situazione” sottolinea ancora l’assessore.

Intanto, per giovedì è stata convocata una riunione tecnica con il gestore, in cui il Comune chiederà conto degli episodi oggetto di lamentela. “Affronteremo alcuni temi legati alla gestione, dalle piccole manutenzioni necessarie alle questioni di carattere sanitario. E diremo loro che quei disguidi non dovranno più verificarsi” conclude Zanacchi.

LaBos

