Davide Ballardini, al termine dell’incontro perso contro l’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni.

“Quando è uscito Castagnetti abbiamo preso il secondo gol, ma secondo me l’Inter poteva soffrire le nostre ripartenze, quindi l’idea era quella di metterli in difficoltà. Da qui in avanti dobbiamo fare prestazioni importanti. Abbiamo una squadra di ragazzi seri che vogliono meritarsi qualcosa in più di quanto arrivato fino ad ora. Ora pensiamo alla partita di Coppa Italia, poi a quella di sabato. La prestazione porta note liete, con l’atteggiamento e l’attenzione giusta. Abbiamo sbagliato troppi passaggi in uscita, in disimpegno, in situazioni di gioco anche abbastanza semplici da leggere. Ovviamente giocavamo contro una squadra forte come l’Inter”.

Poi un commento sui tifosi: “Questo è un ambiente sano, con principi buoni, si apprezza molto l’impegno. Quando i tifosi vedono che hai dato tutto, applaudono. Chi vuole bene alla Cremonese sa che hanno dato tutto”.

Per il tecnico a fare la differenza è stato Lautaro Martinez: “Stasera la differenza l’ha fatta Lautaro Martinez, chiaro che anche Dzeko venendo fuori libera gli spazi per il secondo attaccante ed i centrocampisti”.

Un commento anche su Carnesecchi: “Per me ha una grande prospettiva, lo sa anche lui che deve migliorare tanto ancora per diventare un portiere di grande livello, adesso ce lo godiamo noi. Il primo a sapere di dover migliorare tanto è lui, ma certamente diventerà un grande portiere e se la giocherà con Donnarumma”.

Sul mercato: “La proprietà ed i dirigenti sanno che bisogna intervenire in qualche reparto, è chiaro che a gennaio non è facile trovare dei giocatori funzionali alla nostra idea di gioco, ma le idee le abbiamo abbastanza chiare”.

Ballardini ha concluso poi sull’attacco: “Un discorso è andare veloci ed essere chiari, un altro è essere frenetici. Abbiamo giocatori con una gamba importante, poi dobbiamo sapere che è importante saper smarcarsi”.

