“A tutta vitamina C”. Questo il tema scelto dagli agricoltori della Coldiretti per il ritorno del mercato di Campagna Amica stamattina in piazza Stradivari a Cremona. Già a partire dalle ore 8 (e poi fino alle 13) i gazebo gialli degli agricoltori hanno preso posto in piazza, pronti ad inaugurare un nuovo anno nel segno “di tutto il buono e il bello che nascono in campagna”, dalla passione e dal lavoro delle aziende agricole.

Come avviene in ogni domenica targata Campagna Amica in piazza Stradivari, gli agricoltori hanno portato i cibi made in Cremona e made in Lombardia (dall’ortofrutta di stagione a pane e prodotti da forno, dai formaggi ai salumi tipici, e poi miele, confetture, vino, riso, prodotti a base di lumaca). Nel segno del benessere che nasce dai campi, anche il banco dedicato ai prodotti a base di lavanda.

Nel weekend più freddo dell’anno, gli agricoltori hanno dato vita al “Vitamina day”, richiamando l’attenzione sui cibi alleati della salute, contro i malanni di stagione. Con oltre mezzo milione di italiani finiti a letto per l’influenza nell’ultima settimana – sottolinea Coldiretti -, l’arrivo del freddo e gelo polare rischia di aumentare i malanni di stagione ed è importante rafforzare le difese immunitarie per combattere raffreddore e mal di gola. E’ scientificamente provato – spiega Coldiretti – che una corretta dieta a base di vitamina C e sali minerali sia una validissima alleata contro le malattie da raffreddamento.

Campagna Amica Cremona si è concentrata sui prodotti del territorio ricchi di vitamina C. Come i kiwi (veri concentrati di vitamina C, ricchi di fibre, rappresentano una buona fonte di potassio e sono una preziosa difesa dagli effetti dei radicali liberi), alcune verdure fresche (come radicchi, spinaci, lattuga, broccoletti), gli ortaggi freschi di stagione (broccoli, cavoli, cavolfiori…).

#MangiaItaliano non è un semplice slogan – sottolineano gli agricoltori del mercato di Campagna Amica –. E’ una scelta, importante e concreta, a difesa del Made in Italy, dell’economia e del lavoro nel nostro territorio e nel Paese. Per questo siamo grati ai cittadini, che sempre ci accolgono con familiarità e fiducia, con il piacere di acquistare e portare in tavola prodotti buoni, genuini, dall’origine certa.

In piazza Stradivari il calendario 2023 legato alle presenza di Campagna Amica prevede 11 domeniche di mercato nell’ambito del bando “Le Quattro Stagioni di Cremona”, con il patrocinio del Comune di Cremona. Gli agricoltori torneranno domenica 12 febbraio (si riparte con la giornata intera, dalle ore 9 alle 19), poi domenica 12 marzo, 2 aprile, 14 maggio, 11 giugno, 9 luglio, 10 settembre, 22 ottobre, 26 novembre, 10 dicembre. Per ogni aggiornamento e per scoprire i temi delle domeniche al mercato, è possibile consultare le pagine social (facebook e instagram) e il sito di Coldiretti Cremona.

