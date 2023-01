Dopo le case popolari comunali di via Giuseppina e il cantiere a lungo non risolto nel parcheggio multipiano di via Dante, un altro bando del Comune che va deserto per mancanza di offerte. E’ successo anche per l’assegnazione dei lavori di restauro di Palazzo dell’Arte, un progetto per il quale l’ente locale aveva ottenuto un cospicuo finanziamento regionale attraverso i Piani Integrati della Cultura.

Un importo del valore di oltre 200mila euro, per la sistemazione de pavimenti interni, i basamenti delle colonne esterne e le cornici in marmo dei finestroni sulle facciate.

Invece niente: delle nove imprese invitate a presentare un’offerta, nessuna si è fatta avanti. I lavori sarebbero stati aggiudicati al massimo ribasso.

Il rincaro dei prezzi delle materie prime, ma anche il grande numero di cantieri edili avviati proprio sul finire del 2022 per poter usufruire del superbonus, hanno innescato un meccanismo che sta producendo sempre più difficoltà per gli enti pubblici nell’avviare lavori già finanziati. Per il risanamento energetico delle case di via Giuseppina, ad esempio, il Comune aveva indetto una gara del valore di oltre 850mila euro, invitando lo scorso agosto alla procedura negoziata cinque aziende. Nessuna si era presentata; il Comune ha avviato un nuova gara, 120 le imprese che stavolta si erano presentate, infine la conclusione a ottobre con l’assegnazione a una ditta catanese.

Poi c’è il clamoroso esempio del multipiano di via Dante: dopo l’abbandono della prima ditta vincitrice dell’appalto, che non si era mai presentata e la nuova assegnazione poco più di un mese fa, tutto sembra essersi nuovamente fermato.

Tornando a Palazzo dell’Arte, proprio le finestre esterne avevano mostrato fragilità nel 2014 quando diversi pezzi di cornice in marmo verde cipollino erano precipitati a terra in via Bell’Aspa a seguito di una pioggia prolungata. L’indagine chimico fisica aveva fatto emergere un elevato stato di degrado con numerosi distacchi dal supporto murario, mancanze di porzioni anche importanti, lesioni longitudinali nella lastra. gbiagi

