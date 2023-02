Altra impresa della Cremonese che espugna l’Olimpico battendo la Roma 2-1 nei quarti di Coppa Italia approdando in semifinale. Eguagliato lo storico risultato della stagione 1986-87.

Turnover per entrambi gli allenatori, con Ballardini che ripropone il 3-5-2, ma sceglie l’ex di turno Felix Afena-Gyan come esterno a tutta fascia sulla sinistra.

La Cremonese pressa abbastanza in alto, la Roma fatica a trovare spazi. Al 12′ l’inserimento di Tahirovic sulla sinistra viene premiato da un cambio di gioco, ma Sarr si oppone alla sua conclusione.

Al 25′ Dessers è abile a rubare palla a Kumbulla, ultimo uomo giallorosso, e si invola verso la porta di casa, punta Rui Patricio che lo atterra in area. L’arbitro assegna un rigore che lo stesso Dessers trasforma per il vantaggio grigiorosso.

Sempre Dessers recupera un altro pallone al limite dell’area della Roma, ma non si intende con Tsadjout e l’azione sfuma. In pieno recupero i padronidi casa reclamano in rigore che non viene assegnato neanche dopo un consulto Var.

Nell’intervallo Mourinho rivoluziona la squdra ed effettua quattro cambi: escono Cristante, Mancini, Kumbulla e Volpato, entrano Zalewski, Smalling, Matic e Dybala. Doppia sostituzione anche per la Cremonese con Okereke e Valeri che rilevano Dessers e Afena-Gyan.

Sono però i grigiorossi a fare subito male: Pickel di testa lancia Okereke in campo aperto che restituisce il pallone al compagno in area. Il diagonale del numero 6 di Ballardini viene spinto in fondo al sacco da Celik.

Mourinho si gioca anche la carta Abraham, la Cremonese si rintana nella sua area, i padroni di casa cotruiscono occasioni in serie ma senza bucare Sarr: il tiro di El Shaarawy viene sporcato in corner, il portiere grigiorosso è attento sulla semirovesciata di Pellegini, mentre la punizione di Dybala subisce una deviazione che lo mette fuori causa, ma sfiora il palo.

Ci prova ancora la Roma: test di Belotti alta, tiro di Smalling a lato su sponda dello stesso Belotti. Abraham viene liberato in area, ma a tu per tu con Sarr centra il palo, anche se l’azione viene poi invalidata per fuorigioco dello stesso inglese. La Cremonese si riaffaccia dalle parti di Rui Patricio solo all’80’, ma il tacco di Benassi è facile preda del portiere di casa.

Il finale è incandescente. Okereke ci prova a giro, ma il tiro esce di poco, Dybala manda alta una girata da distanza ravvicinata. Ferrari salva sulla linea di una porta sguarnita, ma l’azione viene fermata per un fallo su Sarr. Il diagonale di Belotti mette i brividi ai grigiorossi che però conducono in porto la gara. E ora c’è la Fiorentina nella doppia semifinale.

