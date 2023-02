Sarebbe stata avvistata a Cremona, Arianna, 16 anni, scomparsa da Palidàno, frazione di Gonzaga , in provincia di Mantova, il 31 gennaio scorso. Il caso è stato trattato ieri sera durante la trasmissione Rai “Chi l’ha visto?”. Prima di chiudere la puntata, la conduttrice Federica Sciarelli ha risposto ad una telefonata di Walter, un telespettatore, che ha sostenuto di aver visto Arianna sola per le strade di Cremona. A mettersi in contatto con la trasmissione è stata la madre della ragazza che ha detto che la giovane soffre di epilessia e che non ha i farmaci con sè. Arianna, come raccontato dalla mamma, sta attraversando un momento di fragilità e potrebbe trovarsi in difficoltà. Non ha con sé né documenti, cellulare, e nemmeno i farmaci di cui ha bisogno per la sua terapia quotidiana. La 16enne ha occhi neri, capelli castani, ha dei segni su entrambe le sopracciglia. Si è allontanata nel tardo pomeriggio di martedì e di lei non si sono più avute notizie.

