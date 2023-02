I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno sanzionato amministrativamente due persone per ubriachezza. Nel primo caso, si tratta di una cittadina italiana con precedenti di polizia che, verso le 20.00 di sera dei giorni scorsi, si trovava in stato confusionale nei pressi della stazione ferroviaria. I militari hanno chiesto l’intervento del personale sanitario per le cure del caso e i medici hanno deciso di portare la donna all’ospedale Maggiore. Poco dopo le 22.00 la pattuglia è dovuta intervenire presso l’ospedale perché la stessa donna, che aveva bevuto più del dovuto, era particolarmente agitata e stava creando problemi al pronto soccorso, aggredendo verbalmente medici e presenti. E’ stata quindi bloccata e accompagnata presso la caserma Santa Lucia dove è stata sanzionata amministrativamente per ubriachezza. Sempre i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno sanzionato amministrativamente un cittadino straniero di 45 anni con precedenti di polizia a carico. Verso le 14.00 del 30 gennaio, l’uomo si trovava all’interno di un supermercato di via Bergamo e, in evidente stato di ebbrezza, stava creando dei problemi perché importunava e disturbava i clienti presenti nell’esercizio commerciale. L’uomo, alla vista dei militari, non ha opposto resistenza e si è fatto accompagnare all’esterno e poi in caserma dove è stato sanzionato per ubriachezza.

Ma non è tutto: i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti un cittadino italiano. La sera del 1 febbraio, verso le 21.30, una pattuglia della Radiomobile di Cremona, durante i servizi di vigilanza del territorio, ha controllato il parco Asia di via Persico e i militari hanno notato un giovane che, appena li ha visti, ha gettato per terra un pacchetto di sigarette. Il giovane è stato fermato e il pacchetto è stato recuperato, verificando che all’interno era presente un grammo di hashish detenuto per uso personale. Lo stupefacente è stato sequestrato ed è scattata la segnalazione all’autorità amministrativa.

© Riproduzione riservata