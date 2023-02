Finisce malissimo quella che si poteva considerare a tutti gli effetti la “partita della vita” per la Cremonese. Allo Zini i grigiorossi non trovano la prestazione ed incassano un pesante 2-0 dal Lecce, un risultato che complica e non poco la situazione di classifica.

La prima frazione scivola via senza grosse emozioni. L’unico squillo degno di nota porta il marchio giallorosso con l’assist di Di Francesco per Colombo che però calcia a lato. La Cremonese non si vede quasi mai dalle parti di Falcone, se non con un debole colpo di testa di Ciofani, troppo poco per sperare nel vantaggio. Ballardini sceglie di aspettare il Lecce per poi ripartire, ma davanti mancano precisione e rapidità per rendersi pericolosi.

Di tutt’altro tenore la ripresa, che si apre da subito con una chance per parte. Prima Vasquez, dopo una serpentina, sfiora il palo, poi Colombo, da ottima posizione, mette fuori di testa.

L’episodio decisivo arriva al 58’ quando Baschirotto, lasciato colpevolmente solo, infila Carnesecchi e fa 1-0. La Cremonese non riesce mai a riprendersi e rimettersi in partita, e infatti incassa anche il raddoppio: Meité perde un brutto pallone su cui si avventa Strefezza che, dal limite dell’area, la mette alle spalle di Carnesecchi.

La seconda rete determina sostanzialmente la fine della gara, con la squadra di Ballardini che rischia addirittura di subire il gol del 3-0 con Banda, ma Carnesecchi è bravo a dire di no con un grande intervento.

Il distacco dalla quartultima rischia ora di aumentare ulteriormente, la quota salvezza è sempre più lontana. Come se non bastasse la Cremonese è ora attesa da due trasferte difficilissime come quelle di Napoli e Torino, un calendario che sicuramente preoccupa.

