Nel pomeriggio del 2 febbraio i Carabinieri della Stazione di Soresina hanno arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Bergamo, un cittadino italiano di 61 anni, pluripregiudicato. L’uomo destinatario del provvedimento dovrà scontare un cumulo di pena a tre anni e due mesi di reclusione relativo a diverse condanne intervenute nel tempo presso i Tribunali di Varese, Milano e Bergamo nel 2020 e nel 2022, divenute ora esecutive, per due evasioni dai domiciliari e una rapina impropria avvenute nel 2015, 2020 e 2022. L’uomo nel giugno del 2015 e nel novembre del 2020 si trovava in detenzione domiciliare rispettivamente nelle province di Bergamo e Varese e si era allontanato arbitrariamente dai luoghi di detenzione. In entrambi i casi era stato arrestato per evasione. Invece, nel marzo del 2022, era stato arrestato presso un supermercato di Milano per rapina impropria. Aveva commesso un furto perché aveva oltrepassato le casse senza pagare della merce e, quando le dipendenti del supermercato avevano cercato di fermarlo, le ha strattonate e spintonate. La responsabile del supermercato aveva bloccato le porte, impedendo all’uomo di uscire e permettendo alla pattuglia intervenuta di arrestarlo in flagranza.

Nel 2020 era intervenuta una condanna per evasione, mentre nel 2022 erano intervenute e divenute definitive due condanne per evasione rapina impropria.Tenuto conto che l’ultima condanna era del Tribunale di Bergamo, quest’ultimo, per competenza, ha sommato le tre condanne definitive e, detraendo i periodi già scontati in carcere, ha calcolato il residuo in tre anni e 2 mesi di reclusione. Di conseguenza la Procura di Bergamo ha emesso l’ordine di carcerazione per la pena da scontare, disponendo l’accompagnamento dell’uomo presso il carcere. Per questo motivo il provvedimento è stato inviato per l’esecuzione ai Carabinieri della Stazione di Soresina, competenti per territorio sul luogo di residenza dell’uomo, che hanno rintracciato il 61enne nella sua abitazione e lo hanno arrestato, accompagnandolo al carcere di Cremona.

