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Economia

Lavoro 143 offerte attive nei centri per l'impiego del territorio

di Laura Bosio

Continuano intanto le attività dei Job Day presso i CpI: mercoledì 22 aprile recruiting day dalle ore 9 alle ore 13, presso il Centro per l’Impiego di Casalmaggiore

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Sono 143 le offerte di lavoro attive nei Centri per l’Impiego della Provincia di Cremona. Le richieste sono molteplici e spaziano in diversi campi, da quello sanitario e dell’assistenza a quello della ristorazione, dal settore impiegatizio all’ingegneria. Si possono trovare a questo link.

Disponibili anche le Altre Opportunità, ossia offerte non direttamente gestite dai centri per l’impiego. Si possono trovare al seguente link.

Continuano intanto le attività dei Job Day presso i CpI. Il Centro per l’Impiego di Casalmaggiore, in collaborazione con l’agenzia Randstad, organizza un Recruiting Day per la selezione di personale, con 100 inserimenti previsti nel periodo maggio–giugno–luglio. La posizione ricercata è quella di addetti/e al confezionamento alimentare.

L’evento si svolgerà mercoledì 22 aprile, dalle ore 9 alle ore 13, presso il Centro per l’Impiego di Casalmaggiore, in via Cairoli 12, Casalmaggiore.

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