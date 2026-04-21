Il Circolo Vela Cremona conquista Portovenere: secondo posto per il duo Bruni-Cabrini

Il Circolo Vela Cremona si conferma ai vertici della vela nazionale. Nelle acque liguri di Portovenere, durante il weekend di sabato 18 e domenica 19 aprile, si è aperta ufficialmente la stagione delle regate nazionali per la Classe Snipe, e i velisti cremonesi sono stati tra i grandi protagonisti dell’evento.

​In un campo di regata d’eccezione, incastonato tra il Golfo di La Spezia e l’isola Palmaria, si sono sfidati 25 equipaggi provenienti da tutta Italia. A guidare la spedizione cremonese è stata la coppia composta da Dario Bruni e Silvio Cabrini, che ha dato prova di grande costanza e visione tattica lungo tutte le quattro prove disputate. Al termine di una competizione serrata, Bruni e Cabrini hanno conquistato un prestigioso secondo posto assoluto, cedendo il passo solo all’equipaggio triestino Toffolo-Longhi.

​Ottimi segnali sono arrivati anche da Andrea Cabrini, che ha chiuso la regata con un solido settimo posto, gareggiando in coppia con Paolo Lambertenghi. Un risultato che sottolinea l’alto livello tecnico degli atleti del Circolo, capaci di lottare costantemente nelle posizioni di testa.

​La competizione di Portovenere è stata caratterizzata da condizioni meteo contrapposte che hanno messo alla prova la versatilità degli equipaggi: sabato è stata una giornata baciata dal sole e accompagnata da un vento costante da Ovest che ha permesso lo svolgimento di tre prove tecniche e molto combattute. Domenica, invece, il meteo è stato incerto e il vento estremamente variabile ha reso le manovre più complesse, costringendo il comitato di gara a posticipare la partenza dell’ultima prova al primo pomeriggio.

​Sul podio, tra i vincitori di Trieste e il terzo posto occupato dal duo Schiaffino-Prosperi (Milano/Rimini), è sventolata la bandiera del Circolo Vela Cremona, che torna dalla trasferta ligure con la consapevolezza di poter recitare un ruolo di primo piano nelle prossime tappe stagionali.

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