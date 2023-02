Campagna elettorale agli sgoccioli in città, domani inizia l’ultima settimana prima del 12 – 13 febbraio, giorni del voto. Domani alle 10,30 è atteso in serata a Civico 81 l’ex ministro di Articolo 1, ora confluito nel Pd per queste elezioni regionali, Roberto Speranza. Intanto proseguono oltre ai banchetti, anche gli incontri dei candidati nelle varie zone della città: Fabiola Barcellari, è stata al centro civico del Boschetto per parlare dei temi principali che la prossima Giunta regionale dovrà trattare e la sanità è in cima a tutti.

“Una delle prime cose da fare se saremo eletti, sarà coinvolgere i territori e le istituzioni nell’abbattimento del 50% delle liste d’attesa, tema molto importante perchè oggi per fare una visita servono mesi e mesi, il diritto alla prevenzione e alla cura sono inesistenti. Con il coinvolgimento del privato: noi non siamo contro il privato in sanità, ma vogliamo una collaborazione e una presa di responsabilità anche da parte del privato riguardo a certe prestazioni”.

“28 anni di governo della destra non si cancellano né in 5 né in 100 giorni – aggiunge poi – noi abbiamo intenzione di progettare una riorganizzazione che vada a coprire il territorio e garantisca al cittadino un’assistenza territoriale sia sanitaria che socio sanitaria”.

Anche Letizia Moratti, Terzo Polo con Calenda e Renzi, dice che sulla sanità bisogna cambiare passo in Lombardia, e abbattere le liste d’attesa ma “secondo me – aggiunge Barcellari – è solo propaganda elettorale: c’è stata fino a ieri, è stata assessore alla Sanità al posto di Gallera, certe riforme poteva farle. Il loro obiettivo invece è stato quello di impoverire la sanità pubblica a favore di quella privata”.

Le elezioni regionali di solito non interessano più di tanto i cittadini. Sta cambiando qualcosa? “In questi giorni di campagna elettorale mi sono accorta che la gente è più consapevole, sa che ci sono le elezioni e nella mia esperienza personale vedo un avvicinamento alle nostre idee, soprattutto sul tema della sanità. Noto però un problema: molte persone sono legate all’idea che in Lombardia governi da decenni in Pd, come mi sono sentita dire ancora poco fa da una signora. Temo che per molti ci sia una confusione sui livelli istituzionali: in Lombardia sono 28 anni che governa il centrodestra e la sanità è una delle competenze regionali”. gb

