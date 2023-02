Sembra essere tornata a livelli accettabili la situazione di Area Donna, il reparto ospedaliero plurispecialistico sui tumori al femminile e in particolare alla diagnosi e cura del tumore alla mammella. Il tema è stato sollevato dal consigliere M5S Luca Nolli oggi in Consiglio comunale, con un’interrogazione che chiedeva cosa fosse stato fatto o si intende fare per tutelare la struttura Area Donna dell’Ospedale, dopo che l’argomento era stato trattato in diverse sedute in sala dei Quadri alla presenza anche dei sanitari.

All’interrogazione ha risposto l’assessora Rosita Viola ricordando che l’amministrazione comunale si è fatta promotrice di vari incontri con i rappresentanti del comitato che si era costituito su questa problematica. “Vi sono stati inoltre altri incontri a livello più ampio e non è mai mancato il sostegno a tutte le iniziative promosse in tema di prevenzione – ha aggiunto Viola -. Vi è stata quindi la costituzione dell’Unità di Patologia Mammaria che rappresenta in qualche modo una risposta alle esigenze a suo tempo emerse. A seguito di questa riorganizzazione non sono al momento pervenuti reclami a dimostrazione che le azioni messe in campo a livello territoriale hanno sortito un effetto positivo”.

