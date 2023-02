Da lunedì 13 febbraio e sino al 30 aprile, via Rosario, nel tratto da via Sardagna a via Comizi Agrari, sarà interessata da alcuni lavori di manutenzione della rete del teleriscaldamento.

L’intervento, realizzato da A2A Calore e Servizi srl, in accordo con il Comune di Cremona, comporta, oltre al divieto di sosta, l’istituzione del senso unico alternato e, in alcune fasi del cantiere, la chiusura dell’incrocio tra le vie Rosario e Sardagna. Sarà sempre garantito il transito dei pedoni. Tutte le modifiche alla viabilità saranno evidenziate con apposita segnaletica collocata in zona.

Se fosse necessario, in funzione dell’avanzamento dell’intervento, sarà istituita un’area di sosta riservata nelle vie limitrofe a via Rosario per i veicoli dei residenti con passo carraio o area privata inagibile. Gli aventi diritto dovranno munirsi di specifica autorizzazione provvisoria presso I’Ufficio Permessi di via Persico, 31. La richiesta va preventivamente inoltrata a ufficio.permessi@aemcremona.it (tel. 0372801072 — 0372801080). L’autorizzazione dovrà essere chiaramente esposta sui veicoli durante la sosta all’interno dell’area riservata.

