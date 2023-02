Troppo Napoli per la Cremonese, i partenopei vincono convincendo e legittimano la prima posizione in classifica. La formazione di Ballardini difende ordinata e prova a ripartire, ma il Napoli, in questo momento, ha dimostrato di essere superiore a tutti in Italia.

I grigiorossi comunque disputano un buon primo tempo, pur chiudendo in svantaggio. Nei primissimi minuti Di Lorenzo (per due volte) e Mario Rui forniscono lavoro extra a Carnesecchi, attento a più riprese. La Cremonese si rende invece pericolosa con Sernicola che trova Vasquez nell’area di rigore partenopea, ma il messicano non calcia e si fa chiudere da Lozano.

Al 21’ l’episodio che sblocca il match: Sernicola respinge male un cross poco pericoloso, ne approfitta Kvaratskhelia che entra in area di rigore e trafigge Carnesecchi con un diagonale che termina la sua corsa nell’angolino basso. I grigiorossi non incassano il colpo e terminano il primo tempo senza rischiare molto.

Nella ripresa, dopo un brivido causato da una serpentina di Lozano, il Napoli raddoppia al 65’: Di Lorenzo colpisce di testa, sulla grande respinta di Carnesecchi si avventa Kim che trova Osimhen che da posizione ravvicinata mette dentro. La formazione di Spalletti amministra ed al 79’ fa 3-0: Di Lorenzo trova Elmas che di prima intenzione incrocia e batte Carnesecchi.

La partita scorre e termina senza altre grandi emozioni. La trasferta di Napoli era più che proibitiva e nei fatti si è dimostrata tale. Molto difficile, ma non altrettanto impossibile, è quella di Torino che attende la Cremonese lunedì prossimo.

Simone Guarnaccia

