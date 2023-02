Nuovo capitolo nella vicenda dei cani contesi di Marmirolo, finiti al canile di Cremona in seguito a un episodio un po’ controverso, che vede contrapposte due associazioni animaliste: da un lato l’Associazione Zoofili Cremonesi, che gestisce la struttura, e che custodisce i due animali, Lucky e Zorro, dall’altra l’Enpa, che ne chiede la restituzione alla proprietaria. Nei giorni scorsi è infatti pervenuto all’associazione cremonese il decreto ingiuntivo, sottoscritto dal giudice di pace, per la consegna dei cani all’attuale proprietario, ossia Lisa Ferretti dell’Enpa.

Nel documento viene specificato che gli zoofili hanno 40 giorni di tempo per ottemperare all’ingiunzione, ma anche per fare eventualmente ricorso alla stessa. Dal canto suo la presidente, Alessandra Bonvicini, ha fatto sapere che nei prossimi giorni deciderà come procedere. Nel mentre, sono anche state archiviate le denunce penali che le due associazioni si eran fatte vicendevolmente, per appropriazione indebita l’una e per diffamazione l’altra.

Grande invece la soddisfazione di Ferretti e di Roberto Marchini, anch’egli esponente Enpa per Cremona, che restano ora in attesa dei tempi giudiziari: “Aspetteremo i 40 giorni previsti dal decreto, se poi i cani non ci verranno riconsegnati nei tempi previsti chiederemo la restituzione forzatamente. Quei cani devono uscire dal canile, a tutti i costi. Non hanno più alcun motivo per tenerseli” ha detto Ferretti.

“Quei due cani vennero strappati alla loro famiglia senza che nessuno di noi abbia capito il vero motivo” ha ribadito Marchini. “Ora che ogni dubbio è stato fugato, dal punto di vista giudiziario, attendiamo la restituzione”.

Dal canto loro, gli Zoofili, convinti della bontà del loro modo di procedere, vorrebbero invece collocare i cani presso una nuova famiglia, che si prenda cura di loro.

