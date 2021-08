Un sit-in in piazza del Comune per chiedere all’amministrazione di interessarsi a quanto sta avvenendo al canile di Cremona, in seguito alla diatriba legata a due cani presi in custodia dall’Associazione zoofili cremonesi, e contesi con l’attuale proprietaria, Lisa Ferretti, volontaria dell’associazione animalista Leidaa.

A una settimana dall’intervento della Polizia Locale presso la struttura di via Vecchio Casello, la vicenda assume sempre più una connotazione politica: è infatti il consigliere comunale pentastellato Luca Nolli ad aver preso a cuore la vicenda, con la decisione non solo di promuovere il sit in, ma anche di chiedere aiuto ai colleghi di minoranza, nonché la convocazione della commissione di vigilanza. “I cani sono stati prelevati da un Comune con cui l’associazione Zoofili non aveva alcun tipo di convenzione per il recupero dei cani” sottolinea Nolli. “Inoltre vogliamo chiarezza sulle metodologie usate, ma soprattutto sul perchè gli animali non vengano consegnati alla legittima proprietaria. E’ necessario un’intervento del sindaco”.

Da parte della volontaria Leidaa, intanto, è partita una lettera indirizzata al sindaco di Cremona, Galimberti, a quello di Marmirolo, Paolo Galeotti, al prefetto di Cremona, Paolo Gagliardi, al dottor Griffini dell’Ats Veterinaria, alla dirigente dell’ufficio ambiente del Comune, Mara Pesaro, alla responsabile dell’Ufficio ecologia, Cinzia Vuoto, all’assessore all’Ambiente Simona Pasquali e alla responsabile del benessere animale del Comune di Cremona, Laura Mori.

Nella missiva viene illustrata la vicenda e si chiede al sindaco di intervenire, in quanto “l’AZC è affidataria di un servizio pubblico (gestione canile)” e che “”tutto si svolge nell’ambito di competenze a lei riconducibili. Mi e Le chiedo, dov’è l’attenzione per i cani? Perchè li preferiscono detenuti anzichè liberi con la proprietaria che li reclama quotidianamente da oltre due settimane?”.

lb

© Riproduzione riservata