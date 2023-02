Settimane calde per il rinnovo dei vertici della Libera Associazione Agricoltori Cremonesi: gli iscritti sono infatti chiamati a scegliere il nuovo presidente e il nuovo consiglio. L’appuntamento era inizialmente fissato per venerdì 24 febbraio, dalle 8:30 alle 17:00 nei seggi attivati in tutti gli uffici di zona. Nelle ultime settimane a tutti i soci in regola era stato inoltre inviato il rispettivo certificato elettorale, con tutte le istruzioni per esercitare il proprio diritto di voto.

Le elezioni tuttavia sono state rinviate: il Consiglio Generale, riunitosi in via d’urgenza il 21 febbraio, ha dovuto prendere atto che entro il termine ultimo di presentazione delle candidature (il 10 febbraio) non è stato raggiunto il numero minimo di persone per costituire una lista. Una circostanza inedita che ha costretto il Consiglio Generale uscente ad annullare la data del 24 febbraio, posticipando le elezioni a data da destinarsi. In ogni caso le operazioni di voto si dovranno tenere entro la fine di marzo.

L’attuale presidente, eletto nel maggio 2019, è Riccardo Crotti (dal 2021 a capo anche di Confagricoltura Lombardia). Dopo il rinnovo, i nuovi organi della Libera Associazione Agricoltori Cremonesi saranno in carica per il triennio 2023 – 2026.

