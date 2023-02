Ucraina, Meloni “Il piano di Putin è fallito”

“L’obiettivo di Putin era far capitolare l’Ucraina per poi rivolgere le sue mire espansionistiche agli Stati confinanti, non solo europei. Quel piano è fallito” lo dice in un videomessaggio la premier Giorgia Meloni in occasione del primo anniversario dell’invasione russa in Ucraina. “E’ nostro dovere lavorare per arrivare a una pace giusta”.

