Un altro passaggio nell’esecuzione dei lavori previsti nel progetto “Un salotto per Cremona”, interventi di rigenerazione urbana finanziati attraverso il bando regionale “Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana”. I totem nelle quattro piazze d’accesso alla città sono le cose più note; sono seguiti gli stendardi in corrispondenza dei corsi che conducono in centro città, quindi sono arrivati gli interventi di abbellimento delle gallerie, a cominciare dalla Kennedy, ritinteggiata in diversi punti. A breve toccherà alla galleria 25 Aprile, con l’affidamento alla ditta 2S Insegne di Castelverde della realizzazione e posa dell’installazione artistica prevista nel progetto complessivo approvato dal Comune. La ditta si è aggiudicata il lavoro per una spesa di 10mila euro. Il progetto prevede la collocazione di un’installazione sospesa che vuole ricordare il legame di Cremona con il Po.

In galleria del Corso è previsto un intervento artistico sul soffitto e la collocazione di un totem informativo sulla città e gli eventi.

220mila euro la spesa per il progetto complessivo, di cui il grosso (93.863 euro, come si legge nell’ultimo quadro economico) per la realizzazione delle quattro torri metalliche, 14.500 per gli stendardi, 10.027 per le tinteggiature nelle gallerie del Corso e Kennedy; 10.550 per i totem – video in galleria del Corso, 12.000 per installazioni artistiche. Ci sono poi le spese per i progettisti, 15.300 euro. gb

