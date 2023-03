Nonostante imperversi a livello la politico la questione legata al sovrintendete Cigni, al Ponchielli procedono tutta una serie di lavori tra cui quello del pavimento del foyer, che sarà terminato entro giugno. I ritardi e lo stop dei lavori in questi mesi è stato dovuto ai tempi di attesa legati alla burocrazia con la richiesta dei permessi, l’individuazione della ditta che dovrà posare il pavimento, la scelta delle piccole mattonelle mancanti che vanno a costituire il mosaico. Nei mesi scorsi il grosso del lavoro fatto è stato quello di togliere la moquette posata negli anni 80 ma soprattutto la colla, rimossa non senza intoppi. Le mattonelline scelte e approvate dalla soprintendenza saranno posate nella parti mancanti dove adesso c’è il cemento. I fondi ci sono ed erano già stanziati; in tutto la cifra è di 110 mila euro derivanti da regione Lombardia cosi suddivisi, in parte per il ripristino del foyer, per alcuni bagni, per gli infissi e per l’intonacatura del teatro che guarda su via Cesari. Silvia Galli

