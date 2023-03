Storie uniche e straordinarie accomunate dalla forza, dalla resilienza e dalla determinazione a iniziare una nuova vita. Iconiche, donne straordinarie è il titolo dell’incontro a ingresso libero promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Sospiro in collaborazione con l’Unità Pastorale Madre Nostra, che si terrà domenica 12 marzo alle ore 17.30 nel teatro comunale sito in piazza Europa 2.

Ospiti cinque “icone” del mondo femminile che racconteranno, in dialogo con la giornalista Maria Acqua Simi, il loro cammino personale, spesso pieno di ostacoli e difficoltà, durante il quale hanno saputo cogliere con coraggio la sfida al cambiamento. La solidarietà, la ricerca del bene e della bellezza in ogni sua forma, la creatività e la professionalità, lo sport e l’arte come strumenti di rinascita sono i fari che hanno illuminato i passi di queste donne.

Barbara Olivi, Presidente de “Il sorriso dei miei bimbi” associazione nata nel 2002 che opera nelle favelas di Rocinha a Rio de Janerio per offrire programmi di educazione ai bambini e ai giovani; Paola Maria Bevilacqua, ex campionessa di tennis da tavolo, Tecnico per 10 anni della Nazionale disabili mentali FISDIR e precedentemente della Nazionale disabili fisici, due volte insignita dell’Ambrogino d’Oro; Simona Adivincula, originaria di Salvador de Bahia, oggi scrittrice internazionale. Interverranno in collegamento Yojana Leon, Presidente MEYEC (Donne Imprenditrici del Messico città del Carmen) e Presidente del Rotary eclub of Latinoamerica e Liz Matos, avvocato, imprenditrice e mecenate brasiliana.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita e non richiede la prenotazione del posto a sedere in teatro. Al termine dell’evento è previsto un rinfresco. Per informazioni consultare le pagine social Facebook e Instagram “Sospiro Informa” del Comune di Sospiro.

