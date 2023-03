I Carabinieri della Stazione di Robecco d’Oglio, al termine di una serie di accertamenti, hanno denunciato per furto aggravato un cittadino straniero di 31 anni, ritenuto responsabile di avere rubato, ieri 10 marzo, in un negozio del centro commerciale di Gadesco – Pieve Delmona. I militari sono intervenuti alle 12,30 su richiesta del responsabile del punto vendita che aveva segnalato di aver visto entrare nel suo negozio un uomo che in due occasioni, il giorno precedente e alcuni giorni prima, aveva commesso dei furti, allontanandosi senza pagare delle lampadine a led per autovetture. L’uomo, capito di essere stato scoperto, era scappato prima dell’arrivo dei militari.

Come riferito dal responsabile del negozio, l’uomo era andato via a bordo di un’auto di cui sono stati forniti marca, modello e targa. Dalle immagini delle telecamere interne di videosorveglianza aveva quindi verificato che una persona, il giorno prima, era entrata più volte nel negozio e aveva preso varie confezioni di lampadine a led. In alcuni casi ha eliminato le confezioni, in altri invece no, eliminando comunque i dispositivi antitaccheggio. Le ha nascoste sotto la maglia e ha guadagnato l’uscita senza pagare. Ha anche riferito di avere verificato, sempre attraverso le immagini, un fatto analogo capitato nel pomeriggio di alcuni giorni prima, quando la stessa persona aveva sottratto numerose altre lampadine.

In totale l’uomo si era impossessato di 19 confezioni per un valore complessivo di 480 euro, prima di tornare nel negozio il 10 marzo.

I militari hanno acquisito la denuncia dell’uomo e le immagini registrate dalle telecamere e, partendo dalla targa del mezzo sul quale si era allontanato, sono andati a casa del proprietario dell’auto. Quest’ultimo ha confermato di essere stato nel parcheggio di quel negozio, ma di essere rimasto in auto in attesa di un amico che doveva fare una commissione e che aveva poi riaccompagnato a casa.

Accertato che il proprietario del veicolo era estraneo ai fatti, i militari sono andati a casa dell’uomo che aveva usufruito del passaggio e lo hanno identificato nel 31enne. Quest’ultimo ha ammesso di avere preso in due occasioni le lampadine a led per auto e ha spontaneamente consegnato una parte delle lampadine rubate che sono state restituite al titolare del negozio. E’ stato quindi denunciato per furto aggravato.

