Notte fonda per la Cremonese che, dopo il crollo nel finale di Reggio Emilia, incappa in un’altra sconfitta contro la Fiorentina. Poco agonismo, poche scelte tecniche azzeccate, mixate alla qualità degli avversari, hanno ancora una volta portato zero punti ai ragazzi di Ballardini.

Nella prima frazione i grigiorossi provano subito ad intimorire i viola, dopo soli due minuti, con Valeri che trova in area di rigore, su rimessa laterale, Dessers che gira di testa alto sopra la traversa. La squadra di Italiano reagisce prima con un tiro di Mandragora da fuori, poi trova la rete del vantaggio: grande lancio di Barak che libera Saponara, l’esterno viola rientra in mezzo al campo e trova Mandragora che, dopo uno scambio con Ikone, batte Carnesecchi con un preciso piattone. Il gol viola non porta ad una reazione dei grigiorossi che vanno al riposo in svantaggio.

La ripresa si apre con la stessa trama del primo tempo, e infatti dopo 5 minuti la Fiorentina trova il raddoppio: Mandragora, dopo uno scambio ristretto, trova Cabral in area di rigore che, a porta spalancata, fa 2-0. Anche in questo caso, la Cremonese non riesce a reagire, rischiando addirittura il triplo svantaggio: Cabral, innescato da Ikone, supera in velocità la difesa grigiorossa, ma calcia alto da buona posizione.

Nel finale i grigiorossi ci provano con orgoglio e rischiano di riaprire il match, ma Okereke, a tu per tu con Sirigu, calcia addosso al portiere viola, sciupando una clamorosa chance per rendere più piccante e insidioso il finale di gara. Poco dopo è Valeri a rendersi pericoloso, calciando forte da posizione defilata e mandando la sfera alta sulla traversa. I pochi sforzi nel finale non bastano, a festeggiare allo Zini sono i viola.

La prestazione non lascia spazio a scusanti, con Sirigu chiamato in causa solo nel finale. La vittoria dello Spezia contro l’Inter allontana ulteriormente la Cremonese dalla zona salvezza, distante ora addirittura 12 punti. Sabato prossimo, alle 15, la squadra di Ballardini è attesa dall’incontro del Brianteo contro il Monza, una delle ultimissime chiamate per tenere vive le speranze di permanenza in Serie A.

Simone Guarnaccia

