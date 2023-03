Uno spacciatore 57enne è stato arrestato nei giorni scorsi nel corso di un servizio di controllo operato dai Carabinieri di Cremona, finalizzato proprio al contrasto della vendita di stupefacenti. L’uomo, pregiudicato, è stato notato dai militari mentre, insieme ad un altra persona, entrambi già noti alle forze dell’ordine, entrava in un condominio del centro città. Una volta usciti, è scattato il controllo, anche a fronte del fatto che uno dei due aveva il viso sporco di polvere bianca, cosa che ha insospettito i militari.

Una volta fermati, il 57enne ha consegnato spontaneamente due pezzi di hashish che aveva in tasca, mentre l’altro, un uomo di 49 anni, ha dichiarato di non avere nulla con sè. Perquisiti, tuttavia, è emersa altra droga: in particolare, il primo aveva celati addosso 3,7 grammi di eroina e 0,5 grammi di cocaina, mentre il secondo aveva occultato due grammi circa di hashish.

I militari hanno quindi perquisito la casa del 57enne trovando, all’interno di una presa d’aria della cucina, oltre 80 grammi di hashish suddivisi in più pezzi racchiusi in cellophane e materiale per il confezionamento di dosi. In un’altra stanza, inoltre, sono state trovate delle parti di arma da guerra assemblate e funzionanti. Erano una canna e un castello, risultate appartenere a un Moschetto Automatico Beretta calibro 9, che l’uomo deteneva senza averne alcun titolo.

Tutto è stato posto sotto sequestro, mentre l’omo è stato arrestato e accompagnato presso la caserma Santa Lucia, e quindi nel carcere di Cà del Ferro. Nella mattina del 14 marzo si è svolta l’udienza davanti al giudice, conclusasi con la convalida dell’arresto, mentre l’uomo è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di Cremona, con divieto di uscire di casa in orario notturno. Invece, il 49enne è stato segnalato all’autorità amministrativa come consumatore.

