La presenza di gabbiani in città non è più un evento raro. Sempre più in cerca di cibo, attirati dalla presenza di immondizia per le strade, questi volatili stanno diventando sempre più frequenti nelle aree urbane, Cremona compresa. Sono uccelli predatori, e possono essere pericolosi per animali di piccola taglia e talvolta rappresentato una minaccia anche per gli esseri umani. Ne è un esempio quanto accaduto questa mattina in via Dante ad una donna e al suo chihuahua.

Il cane di piccola taglia era uscito sulla terrazza dell’abitazione quando ad un certo punto la sua padrona si è accorta della presenza di due gabbiani, uno dei quali improvvisamente è sceso in picchiata puntando dritto verso il cagnolino. “E’ successo tutto in una frazione di secondo”, ha raccontato la donna, che, seppur spaventata, ha avuto i riflessi pronti di spingere il suo cane verso l’interno dell’abitazione, evitando che venisse ghermito. “Meno male che ero presente, altrimenti non posso pensare a quello che sarebbe potuto succedere”.

Casi di aggressione da parte dei gabbiani sono possibili. Diversi gli episodi riportati dalla stampa, sia estera che italiana. Nel Regno Unito, ad esempio, un piccolo chihuahua è stato letteralmente “rapito” da un gabbiano in un cortile mentre il padrone di casa stava stendendo il bucato nelle vicinanze. A Venezia, invece, un gabbiano affamato e aggressivo ha rubato una fetta di pizza dalle mani di una turista vicino al ponte di Rialto. E sempre a Venezia una persona è stata addirittura attaccata da un gabbiano, tanto da finire in ospedale.

Soprattutto nel periodo che va marzo a luglio, nei mesi della riproduzione, quando i gabbiani occupano i siti di nidificazione e attendono all’acquisizione dell’autonomia da parte della prole, bisogna fare attenzione, evitando di lasciare da soli all’aperto gli animali domestici, come i gatti e cani di piccole dimensioni. Dovrebbe anche essere più attenta la gestione dei rifiuti organici, fonte di cibo per i gabbiani, così da evitare spiacevoli incontri.

Sara Pizzorni

