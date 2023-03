A grandi passi verso il raddoppio ferroviario della Mantova-Cremona-Milano. E proprio la giornata di lunedì è stata molto significativa, perché scadeva alla mezzanotte la possibilità di presentare offerte per partecipare all’appalto, decisamente goloso, dato che il primo step del raddoppio prende buona parte dei 600 milioni di euro investiti per l’intera opera.

Il primo lotto, come noto, parte da Mantova e arriva fino a Piadena Drizzona: nei mesi scorsi si è discusso molto del progetto, per cercare alternative anche alla viabilità stradale, dato che il raddoppio porterà con sé l’eliminazione dei passaggi a livello. Ora però i giochi sono sostanzialmente fatti e si è riusciti ad evitare una grana non da poco, concentrata nel comune di Bozzolo, che ha agito da mediatore.

La multiutility di Mantova Tea, infatti, avrebbe eccepito su una voce non presente nel bando di gara, ossia quella dei costi per spostare i vari sottoservizi nel territorio comunale di Bozzolo. Una mancanza che rischiava di rendere nulla la procedura, ma alla fine si è trovato anche qui un accordo e dunque la gara può procedere spedita e ci si augura senza intoppi di sorta. Chiaramente un ricorso, coi tempi tecnici che prevede la giustizia amministrativa in Italia, rischierebbe di fare slittare tutto il percorso, sempre tenendo conto della spada di Damocle del 2026, che resta la data cardine fissata per chiudere i lavori, dato che i fondi europei, che coprono parte delle operazioni, sono vincolati a una precisa scadenza.

Sempre su Bozzolo si è trovato un accordo anche con il Ministero dei Beni Artistici e Paesaggistici per la delocalizzazione del monumento a Garibaldi, che si trova sul terreno da progetto oggetto di intervento. Pur col massimo rispetto della storia, si è cercato di comune accordo con l’amministrazione di fare prevalere l’importanza di un’opera che il comprensorio Oglio Po attende da anni.

