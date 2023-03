Dal 20 al 23 Marzo, l’aula magna dell’IIS “L. Einaudi” ospiterà un corso gratuito di sensibilizzazione per un approccio ecologico-sociale ai problemi alcol correlati ed al benessere nella comunità. Il seminario è organizzato dall’ACAT Cremona e Territorio ODV – Associazione dei Club Alcologici Territoriali e dei Club di Ecologia Famigliare-, che utilizza il metodo Hudolin. L’iniziativa si avvale della collaborazione e del patrocinio dell’Ats Valpadana, dell’Asst, del Comune e della Provincia locali e prevede il rilascio di attestati di partecipazione. Referenti per l’istituto di via Bissolati sono la preside Nicoletta Ferrari ed i docenti Giuseppe Bonavita e Nicoletta Trovato.

L’iniziativa costituirà, per la classe quinta A, con indirizzo Sanità ed Assistenza sociale, una parte fondamentale del Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) su dipendenze e tossicodipendenze I corsisti saranno sensibilizzati sull’importanza di mettere in discussione convinzioni e comportamenti, per affrontare la sofferenza e la fragilità derivanti da alcol, fumo, droga, gioco d’azzardo, violenza domestica, disagio, etc. Gli incontri sono aperti a tutti: operatori del settore, amministratori, insegnanti, studenti, volontari, cittadini, sacerdoti.

Si parte Lunedì, alle 8:30, per raccogliere le iscrizioni e salutare i rappresentanti istituzionali, mentre, negli altri giorni (Martedì, Mercoledì e Giovedì), l’inizio dei lavori è fissato per le 9. È prevista una ripresa pomeridiana, con conclusione ad orari diversi, a seconda delle giornate. Le attività prevedono interventi teorici, testimonianze e lavori di gruppo.

Tra gli argomenti – affidati a Emanuele Sorini, Donatella Consonni, Agostino Goisis e Roberto Cuni -, gli stili di vita e relazionali, i fattori di rischio, l’attivazione del cambiamento, l’intelligenza emotiva, la cultura di genere, il conflitto costruttivo, la spiritualità antropologica e molto altro. Oltre agli esperti già citati, il gruppo coordinamento annovera Danilo Asti, Osvaldo Barcella, Roberto Basso, Daniele Biffi, Giorgio Crisopulli, Vittorio Galvani, Marco Malaguti, Alberto Samarini.

Informazioni ai numeri 335 8079564, 339 7170072, 339 3057671 ed all’indirizzo acat.cremona@gmail.com

