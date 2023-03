L’allenatore della Cremonese Davide Ballardini ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di Monza-Cremonese: “Nel primo tempo abbiamo avuto un approccio, come succede spesso, con poca personalità e aggressività, non riuscivamo a mettere in difficoltà gli avversari. Quando avevamo la palla eravamo timidi e con poca personalità. Nel secondo tempo siamo stati l’esatto contrario, molto attenti ed aggressivi ed è stata una bella Cremonese”.

Poi un passaggio sul gol subito: “Questa volta eravamo messi bene, c’eravamo. Poi la palla è schizzata ed è passata in mezzo alle gambe del nostro giocatore, c’è comunque soddisfazione per aver visto una squadra bella ed aggressiva nel secondo tempo”.

Un commento su Dessers e Ferrari: “E’ entrato e non è facile, chiaro che a Sassuolo è entrato facendo un gran secondo tempo, ma oggi non era così facile per lui. Può avere un impatto più determinante, mentre Ferrari è entrato perché Pickel era cotto. Sui cambi non c’erano alternative”.

Poi gli elogi a Ciofani e Castagnetti: “Loro sono degli uomini con la “U” maiuscola, è importante per un allenatore avere ragazzi intelligenti e che si allenano bene. Sono un esempio per i compagni, tutto questo viene tradotto nella partita con spirito, attenzione e serietà”.

Ballardini ha chiuso sulla gravità dell’infortunio di Okereke: “Non sappiano ancora, ha sentito un fastidio. Adesso farà degli esami, ma ancora non lo sappiamo”.

© Riproduzione riservata