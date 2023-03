Nove milioni e 80mila euro sono in arrivo nelle scuole cremonesi nell’ambito del Piano Scuola 4.0 previsto dal Pnrr e adottato dal Ministero dell’Istruzione, con un investimento di 2,1 miliardi ripartiti tra le istituzioni scolastiche di tutta Italia. Obiettivo: realizzare la transizione digitale della scuola italiana trasformando 100mila aule tradizionali in spazi innovativi e creando nelle secondarie di secondo grado anche laboratori per le professioni digitali.

Il piano scuola 4.0 è diviso in quattro sezioni: la prima, background indica quello che è il contesto europeo di riferimento; la seconda,e la terza, rispettivamente framework 1 e framework 2, specificano le due azioni del piano, quella relativa agli spazi di apprendimento innovativi – Next Generation Classroom rivolta a tutti gli istituti – e ai laboratori per le professioni digitali del futuro – Next Generation Labs, per le scuole superiori. Infine la quarta sezione che definisce gli step di attuazione dell’investimento ministeriale.

Cremona dunque avrà la sua parte, con il piano scuola 4.0 arriveranno 6.937.468 euro per rinnovare gli spazi di apprendimento e 2.142.620 euro per i laboratori per le professioni digitali.

Il totale dei fondi sarà suddiviso in 58 scuole cremonesi.

Tra gli Istituti Comprensivi provinciali (elementari e medie) la somma più alta andrà all’IC Falcone e Borsellino di Offanengo con 238.452 euro, mentre tra le scuole superiori a portare a casa più fondi è l’istituto Torriani di Cremona che si aggiudica 294. 339 euro.

Michela Cotelli – Giuliana Biagi

LA RIPARTIZIONE DEI FONDI IN PROVINCIA DI CREMONA

AZIONE 1 – NEXT GENERATION CLASSROOMS

AZIONE 2 – NEXT GENERATION LABS

