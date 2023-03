In attesa delle prime visite delle scolaresche attese già per domani mattina, venerdì 24 marzo, giorno esatto della fondazione della Cremonese, la Stadio Zini Experience è stata mostrata in anteprima anche ai partner grigiorossi. Presenti tutti i giocatori della squadra con il direttore sportivo Simone Giacchetta, il Dg Paolo Armenia, Davide Ballardini e lo staff tecnico.

Dopo il vernissage di questa mattina, con il taglio del nastro alla presenza delle autorità, nel pomeriggio lo Zini ha accolto nel proprio percorso espositivo approntato per la ricorrenza dei 120 anni di vita del club grigiorosso (e dei 30 dall’impresa di Wembley nella Coppa Anglo-Italiana), anche coloro che oggi sostengono il club.

Tra loro, anche partner vicini alla Cremonese ormai da moltissimo tempo. Per loro, la possibilità di godere in anteprima della mostra (con la visita guidata da Tommaso Giorgi del Crart) che racconta passo passo la storia – ininterrotta – del club attraverso immagini, cimeli (dalle maglie agli scarpini) e trofei.

L’evento si è concluso con un momento di socialità e convivialità. MT

© Riproduzione riservata