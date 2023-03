Dopo varie udienze dedicate ai clienti beffati dagli acquisti online, oggi udienza dedicata alla difesa, quella nei confronti di Marco Melega, l’imprenditore cremonese a processo per associazione a delinquere finalizzata alle truffe online, frode fiscale, riciclaggio e bancarotta fraudolenta.

Secondo l’accusa, l’imputato, avvalendosi di diversi prestanome e società “cartiere”, avrebbe messo in piedi un meccanismo finalizzato a riciclare a proprio vantaggio il denaro illecitamente accumulato attraverso le truffe online. Le fasi prevedevano la costituzione di società intestate a prestanomi, pubblicizzate su emittenti televisive e radiofoniche di rilievo nazionale e che vendevano a prezzi concorrenziali, attraverso siti di e-commerce, prodotti di vario genere, come vini pregiati, buoni carburante, prodotti elettronici.

Per la difesa è stato sentito un imprenditore nel settore delle automobili che con Melega aveva collaborato dal 2015 fino al 2018. “Dopo aver visto una pubblicità a Milano abbiamo contattato Melega”, ha spiegato il testimone. “Abbiamo fatto tutti i dovuti controlli, e Melega appariva come un imprenditore di successo nel suo settore. Una persona affidabile che sapeva fare il suo mestiere. Con noi non ci sono mai stati problemi. Quando abbiamo saputo che era stato arrestato siamo saltati sulla sedia”.

Con la responsabile marketing e comunicazioni del gruppo Mocauto, Melega aveva collaborato dal 2015 al 2019. “Lui ci forniva degli spazi pubblicitari su diversi canali, soprattutto affissioni e campagne sugli autobus. Per questa campagna pubblicitaria, Mocauto ha speso circa due milioni di euro. Per noi era un fornitore normalissimo di spazi pubblicitari”.

L’udienza è stata aggiornata al prossimo 134 aprile per altri testimoni della difesa.

Sara Pizzorni

