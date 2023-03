L’Accademia Stauffer e Universal Edition, casa editrice viennese tra le più importanti al mondo nell’ambito della musica accademica, hanno dato il via ad un’innovativa collaborazione digitale. Gli spartiti di più di 1.000 composizioni del repertorio per gli strumenti ad arco saranno resi disponibili agli allievi dell’accademia cremonese in formato digitale.

“La Biblioteca digitale di Universal Edition fornirà agli allievi un accesso illimitato a centinaia di composizioni per archi più importanti, aggiungendo un enorme valore all’Accademia Stauffer. La visione artistica dell’Accademia si basa sull’innovazione, sostenibilità, internazionalità e qualità assoluta, e sono estremamente lieto di annunciare questa importante partnership con Universal Edition, che mette la Stauffer in primo piano in fatto del progresso tecnologico nell’ambito della formazione musicale”, dichiara Paolo Petrocelli, direttore generale uscente dell’Accademia Stauffer.

La creazione della nuova biblioteca digitale è stata resa possibile attraverso l’ausilio della tecnologia getnote, che permette di collegare tutti gli elementi coinvolti nel processo di distribuzione digitale dei testi musicali. “Il ruolo della collaborazione digitale e della formazione a distanza sta crescendo, anche nel mondo degli orchestri e solisti. Il futuro dell’editoria di spartiti è digitale, e getnote ci aiuta a raggiungere questo futuro”, sostiene Astrid Koblanck, managing director di Universal Edition.

Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione con Newzik, che si specializza nella co-distribuzione, visualizzazione e annotazione degli spartiti digitali. “Siamo orgogliosi di collaborare con Universal Edition nell’ambito di questo progetto su larga scala, in quanto ci consente di rispondere a una missione comune: permettere ai musicisti di beneficiare dei grandi vantaggi degli spartiti digitali, proteggendo al contempo i diritti d’autore”, sottolinea Aurélia Azoulay, CEO di Newzik.

Con il lancio del nuovo progetto la Stauffer rinnova il proprio impegno al supporto del talento dei suoi allievi, offrendo loro le migliori opportunità per formarsi e perfezionarsi tramite le tecnologie più avanzate e agevolando l’esplorazione, lo studio e l’esecuzione dei nuovi repertori.

