Una fiaccola per ogni anno della Cremonese per un totale di 120: questa notte, quella che ha aperto la giornata di 24 marzo, il Lungo Po Europa è stato illuminato dalle torce posizionate dai tifosi della Cremonese che oggi compie proprio 120 anni.

Un omaggio spettacolare e simbolico che si aggiunge ai numerosi striscioni appesi per tutta la città: alcuni di soli auguri, altri con l’invito a presenziare questa sera quando alle 21.00 in piazza Sant’Angelo verrà scoperta la targa che ricorda la nascita del club grigiorosso in quella che allora era la Trattoria Varesina.

Iniziative che si inseriscono nel contesto più ampio delle celebrazioni organizzate anche dal club, a partire dalla Zini Experience che questa mattina ha aperto alle scuole e nel pomeriggio anche a chiunque voglia visitare gratuitamente il percorso espositivo.

Celebrazioni che avranno il proprio culmine sabato 25 marzo: prima con l’evento esclusivo trasmesso dallo Zini in diretta dalle 17.55 con le bandiere grigiorosse che poi riceveranno anche l’abbraccio dei tifosi nel parcheggio retrostante la Curva Sud.

