“La filosofia e le donne: un pensiero stupendo”. E’ questo il titolo dell’incontro che ieri sera la docente di Storia e Filosofia del liceo Manin di Cremona Barbara Zagni ha tenuto all’Osteria del Fico. In una società dominata dalla tendenza di marginalizzare le donne filosofe, moltissime furono le amanti della ricerca del sapere, e tutt’oggi sono ancora numerose: donne che però sono sempre state dimenticate o trascurate, spesso sabotate od occultate da altre figure maschili.

A partire dalla filosofa e scienziata Ipazia, passando per Harriet Taylor Mill fino ad arrivare a Edith Stein, la professoressa ha intrapreso un percorso basato interamente sull’importanza di figure femminili.

“Noi donne filosofe dobbiamo combattere per creare un nuovo sguardo sul mondo:la filosofia è vita”. E’ con queste parole che la Zagni sprona le ascoltatrici a non arrendersi mai e a combattere per dei diritti che agli uomini sono stati “semplicemente concessi”.

