Non potevano mancare la premiazione, per questa terza edizione di Formaggi e Sorrisi, Cheese & Friends Festival in programma tra le vie di Cremona fino a domani sera.

Per quest’anno l’Oscar dei formaggi è stato consegnato allo chef Andrea Mainardi per essersi distinto in campo culinario per inventiva, estro e creatività.

“Io mi definisco un artigiano della cucina. – racconta Mainardi – Sono felice di ricevere questo premio soprattutto nell’ambito di questa manifestazione essendo io un grande amante del formaggio, potrei vivere di burro e formaggi ne vado ghiotto e sono fondamentali nelle mie preparazioni”.

Lo chef Mainardi si è cimentato in uno showcooking per i visitatori, mentre racconta aneddoti della sua vita ha preparato un risotto mantecato abbinato ad un mombolino detto anche mumbulì in dialetto bresciano, realizzato con coppa di maiale e salvia rosolato e cotto nel burro.

“La mia carriera di Chef inizia vedendo lo Chef Gualtiero Marchesi sulla copertina di una rivista e da quel momento nella mia mente avevo deciso di voler lavorare per lui. – conclude Mainardi – Alla fine dei miei studi mi sono presentato da lui con il curriculum e ci sono riuscito. Nella sua cucina quando l’impiantamento era perfetto ci metteva il suo tocco creando così un “disordine perfetto” come diceva il maestro”.

L’evento è promosso dal Consorzio Tutela Grana Padano e dal Consorzio Tutela Provolone Valpadana, con il contributo di Regione Lombardia, con il patrocinio della Provincia di Cremona e del Comune di Cremona, in collaborazione con ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio) e organizzata di SGP Grandi Eventi ed Era Tutta Campagna.

