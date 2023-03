Sarà Silvia Granata la candidata sindaco della lista civica Castelvetro Per Te alle elezioni comunali dei maggio. La presentazione si è svolta nella mattinata di sabato al parco Biazzi. Una candidatura nel solco dell’amministrazione uscente, caldeggiata dall’attuale primo cittadino, Luca Quintavalla. “Siamo un gruppo che ha già 10 anni, ma con ancora tante cose da fare” ha detto il sindaco. “Vogliamo confermare la nostra identità di gruppo civico, indipendente dai partiti. Con la candidatura di Silvia abbiamo ritrovato grande entusiasmo, unità e condivisione”.

Il programma della candidata e del gruppo sarà quindi nel segno della continuità, ma con qualche elemento di novità: “in primis, la rigenerazione urbana, con efficientamento del costruito” ha sottolineato Granata. “Porremo grande attenzione ai collegamenti ciclopedonali, ma anche alla rivalorizzazione dell’area del Po, che io ho sempre amato, in funzione del turismo, ma anche dell’utilizzo da parte delle famiglie. Fondamentali saranno i servizi per l’infanzia, dal doposcuola all’aggregazione giovanile, ma anche per gli anziani”.

Silvia Granata, 55 anni, è nata e cresciuta a Castelvetro Piacentino, è laureata in architettura, segue l’azienda di famiglia ma è anche titolare di uno studio di progettazione. Ha una figlia di 27 anni e conosce da vicino il territorio. “In questi anni l’ho visto cambiare molto, ma credo vi siano ancora molte possibilità di crescita e sviluppo” ha concluso. lb

