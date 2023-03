L’amministrazione provinciale di Cremona ha accolto l’invito dell’Associazione Lotta Italiana per la Consapevolezza sull’Endometriosi, A.L.I.C.E. Odv – Endomarch Team Italy, alla call to action

“Facciamo luce sull’endometriosi”.

L’iniziativa si rivolge a tutti gli enti locali e alle pubbliche amministrazioni italiane alle quali viene chiesto di illuminare di giallo, colore simbolo della malattia, il palazzo della casa comunale o altro monumento/edificio simbolo dell’ente rappresentato nella giornata del 28 marzo.

L’obiettivo è accendere i riflettori su una patologia tanto diffusa quanto ancora poco conosciuta e aiutare le pazienti affette da endometriosi affinchè possano uscire dal buio e dal silenzio che le circonda.

“L’endometriosi”, ha ricordato Francesca Fasolino, presidente Associazione Lotta Italiana per la Consapevolezza sull’ Endometriosi, “è una patologia subdola, che colpisce una persona assegnata femmina alla nascita su dieci, della quale non si conoscono le cause e per la quale non esistono cure definitive. È fondamentale offrire un aiuto concreto nel percorso di informazione e sensibilizzazione sulla malattia, con lo sguardo puntato al futuro”.

