Una vera e propria processione di persone questa mattina si è recata in visita alla camera ardente di Marco Pezzoli, Mec, allestita in ospedale. Il cremonese, stroncato da un malore all’età di 60 anni mentre giocava a bocce alla Baldesio lo scorso 23 marzo, era molto conosciuto in città, e non solo. Oltre ad essere stato un caro amico di Gianluca Vialli, era noto tra i cremonesi per il suo passato da sportivo. E’ stato infatti per anni giocatore di basket: aveva militato nella Juvi di “Bigio” Piacenza ai tempi dei fratelli Zagni, Massimo Bona, Daniele Giommi con allenatore Maurizio Mondoni, militando anche in serie B. Le esequie verranno celebrate domani, in forma privata. Come voluto dall’ex giocatore, i suoi organi sono stati espiantati per la donazione.

© Riproduzione riservata