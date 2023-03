Un’analisi di Tecnocasa sul mercato degli affitti nel 2022 evidenzia che Cremona, Mantova e Pavia sono le città lombarde in cui si utilizza maggiormente il contratto a canone concordato, un canone cioè inferiore a quello di mercato, ma che garantisce al proprietario – a seconda delle condizioni dell’appartamento dato in affitto – sgravi fiscali sia sull’Imu che sull’IRPEF.

Ben l’82,01% dei contratti seguite dalle agenzie cremonesi di Tecnocasa ricadono appunto nella categoria del contratto agevolato, una percentuale altissima soprattutto se confrontata con quella di Milano, dove questa tipologia è marginale rispetto al 69% di affitti a canone libero e il 29% di transitori.

A Cremona gli affitti sono richiesti soprattutto come scelta abitativa, oltre l’85% , solo per il 10,7% per motivi di lavoro, mentre il motivo di studio è ancora minimale.

Il 67% di chi cerca casa in affitto a Cremona ha un’età compresa tra i 18 e i 34 anni, percentuale in linea con la media lombarda.

A Milano, rispetto al 2021, si registra un ulteriore aumento delle percentuali di affitti a studenti e a lavoratori trasfertisti, che nel 2022 si attestano rispettivamente al 25,7% e al 38,9%.

