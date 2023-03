A Cremona incontro pubblico sulle prospettive e sulle sfide politiche: guerra e pace, crisi climatica, aumento disuguaglianze, Europa tra nazionalismi e atlantismo, la Destra al potere in Italia, la difficile costruzione di alternative. Sabato 1 aprile alle 15,30 in via Bonomelli 81 Ferruccio Capelli, direttore della Casa della Cultura di Milano, presenterà il suo libro “A Sinistra con uno sguardo umano”. Ne discutono con l’autore Giancarlo Corada, Marco Pezzoni, Rossella Zelioli. Coordina Daniele Aglio. L’incontro è organizzato da Articolo Tre Politica in Movimento, Forum delle idee, Costituente Clima, Movimento Federalista Europeo di Cremona ed è aperto a tutti.

