Il tango approda al teatro Ponchielli con Tango Gala, martedì 4 aprile, con otto strepitosi tangueros argentini e italiani coordinati dalle bellissime coreografie di Luciano Padovani.

Un cast di altissimo livello per una serata all’insegna di raffinatezza e incredibile tecnica, il tutto con coinvolgenti musiche eseguite dal vivo da Tango Spleen Cuartet

Tango Gala è un omaggio al tango.

Otto strepitosi tangueros, nomi molto conosciuti nel mondo degli appassionati danzeranno accompagnati dalla musica dal vivo del quartetto Tango Spleen.

Il coreografo e regista Luciano Padovani porta in scena il tango, quello vero, autentico.

I fianchi si toccano, le gambe si incrociano con precisione, i piedi si muovono all’unisono, i danzatori diventano, quasi inconsapevolmente, una cosa sola.

“El tango es un romance de amor y seducción que dura tres minutos…”: tenerezza, desiderio e tanta passione, il tango è metafora della vita e dell’amore.

Ad accompagnare questa danza sensuale ci sarà la musica, eseguita dal vivo ed interpretata dal quartetto Tango Spleen, ensemble molto conosciuto e apprezzato sia in Italia che all’estero, che suonerà brani di tango classici di: Di Sarli, De Angelis, Tanturi, Pugliese, Fresedo, D’Arienzo e dell’intramontabile Piazzolla.

Luciano Padovani ha fondato la Compagnia Naturalis Labor nel 1988. Lo stile della compagnia deve molto alle esperienze carlsoniane e alla danza francese. Da anni la ricerca di Padovani si focalizza sulla realizzazione di spettacoli in cui si incrociano e fondono suggestioni tra la danza e tango, già sperimentati con successo anche da coreografi argentini come Ana Maria Stekelman o dall’ étoile Julio Bocca.

La compagnia si è esibita nei teatri, festival e rassegne più prestigiose sia in Italia, che all’estero come in Francia, Scozia, Austria, Germania, Svizzera, Romania, Turchia, Grecia.

martedì 4 aprile ore 20.30

COMPAGNIA NATURALIS LABOR

TANGO GALA

Ideazione, coreografie e regia Luciano Padovani

di e con

Celeste Rey e Sebastian Nieva

Samuele Fragiacomo e Loredana De Brasi

Malvina Gili e Sebastian Sanchez

Ayelen Sanchez e Walter Suquia

CUARTETO TANGO SPLEEN

Mariano Speranza, pianoforte e voce

Francesco Bruno, bandoneon

Fatma Muhlim, violino

Vanessa Matamoros, contrabbasso

luci Alberto Salmaso

con il sostegno di Mic / Regione Veneto / Comune di Vicenza

con la collaborazione Teatro Stabile del Veneto

Biglietti:

platea/palchi €25

biglietto studenti €12

© Riproduzione riservata