E’ in corso dalle ore 19.30 di venerdì sera il recupero di un’auto che risulta sommersa dalle acque del fiume Po. Ad accorgersi della presenza “misteriosa” del mezzo è stato un pescatore che, vedendo uno pneumatico affiorare quasi sul pelo dell’acqua, ha subito avvisato le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti, non lontano dalla zona del Campo Nomadi di Casalmaggiore, Carabinieri di Casalmaggiore e Vigili del Fuoco di Cremona, impegnati nel recupero nel mezzo: non è dato sapere al momento se a bordo via sia qualcuno o se l’auto sia stata lasciata affondare nel Po da qualcuno che voleva liberarsene.

Dato c he la zona è particolarmente impervia, dopo avere tentato di immergere un gommone dei Vigili del Fuoco dalla zona Lido Po per arrivare poi sul posto (vicino a dove sorgeva fino a qualche anno fa una impresa di movimento terra) via fiume, si è pensato di chiamare una squadra di sommozzatori da Milano. Gli stessi verificheranno se a bordo della vettura vi sia un corpo oppure se la stessa sia vuota. Qualora sia vera questa seconda ipotesi (come tutti si augurano), soltanto sabato – con la luce del sole – si procederà al recupero con un mezzo idoneo.

