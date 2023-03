Anche le micro, piccole e medie imprese appartenenti al distretto del commercio “Le vie dell’Adda” che comprende i comuni di Pizzighettone, Gombito, Grumello Cremonese, Crotta d’Adda, San Bassano e Formigara potranno accedere ai finanziamenti a fondo perduto previsti dal bando regionale per lo sviluppo dei distretti del commercio.

I fondi rientrano, appunto, nel bando promosso da Regione Lombardia per lo sviluppo del commercio locale e finanziato lo scorso dicembre. In queste ore, le amministrazioni comunali in collaborazione con Confcommercio Provincia di Cremona, stanno promuovendo l’opportunità presso le imprese locali di accedere al budget da 72.000 euro messo a disposizione dal progetto. Ad essere finanziati fino al 50%, saranno interventi e acquisti di vario tipo come software, macchinari, apparecchi, nuovi impianti, veicoli, arredamento, lavori su facciate ma anche l’avvio di nuove attività o ristrutturazioni di locali. Lo sportello per le candidature aprirà il prossimo 17 aprile e accoglierà richieste di imprese del commercio, del turismo, servizi e artigianato.

“Siamo orgogliosi – commenta Stefano Anceschi direttore generale di Confcommercio Provincia di Cremona- di poter partire con questa iniziativa che a dicembre fu premiata non solo con lo stanziamento di risorse ma anche con un posizionamento di eccellenza all’interno delle graduatorie che ha evidenziato la bontà del lavoro delle amministrazioni pubbliche coinvolte”.

“Continua la proficua collaborazione tra i comuni del distretto, per raggiungere finalità comune in partnership tra il pubblico e privato – fa eco Luca Moggi, sindaco di Pizzighettone- Per noi è un onere ed un onore rappresentare il comune capofila, con il desiderio di raccogliere tutte le opportunità che si presenteranno, ma soprattutto con l’ambizione di aiutare il tessuto socio-economico dei commercianti e delle piccole attività di tutti i nostri paesi. Ringrazio sin d’ora Confcommercio per il suo contributo e tutti i tecnici che, a vario titolo, si occuperanno della partita”

