Fa risuonare il nome di Cremona in tutto il mondo, dalla fondazione nel 2000 e ancora oggi: è il Quartetto di Cremona, ensemble formato da Cristiano Gualco (violino), Paolo Andreoli (violino), Simone Gramaglia (viola), Giovanni Scaglione (violoncello), che ha appena concluso una tournée negli Stati Uniti con un concerto speciale.

Il primo marzo l’ensemble si è esibito nell’Auditorium dell’illustre The Metropolitan Museum of Art di New York, con strumenti storici della collezione MET che includono due violini cremonesi del periodo d’oro: un violoncello Vuillaume di metà Ottocento, una viola Stainer di metà Seicento, il violino Stradivari “Francesca” 1694 e il violino Stradivari “Antonius” 1711.

Il musicista Cristiano Gualco aveva già posato l’archetto su questo strumento e ogni volta, racconta, è un’incredibile emozione. La compagine torna regolarmente a Cremona poiché gli artisti sono docenti al corso di alto perfezionamento in quartetto d’archi all’Accademia Stauffer e il loro legame con la città del torrazzo è profondo, come sottolinea il violista Simone Gramaglia.

Con un programma da Bach a Schubert gli artisti hanno conquistato l’Auditorium del MET, che ha registrato il tutto esaurito.

Il servizio di Federica Priori

