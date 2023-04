La Libera Associazione Agricoltori Cremonesi è riuscita a trovare solo dopo lunghe consultazioni un ventaglio di nomi per rinnovare i suoi vertici. Ieri alle 17,30 sono terminate le votazioni, quindi, il via allo scrutinio nelle varie sezioni in cui si è votato. Sette le categorie economiche in seno alla Libera i cui vertici verranno rinnovati. Verranno eletti sette consiglieri in ogni categoria e i 49 consiglieri complessivi eleggeranno il presidente, verosimilmente non prima della seconda metà di aprile.

In pole position c’è Cesare Soldi, attualmente presidente dell’Associazione Maiscoltori Italiani (Ami). Le elezioni erano state fissate inizialmente per venerdì 24 febbraio, poi rinviate al 31 marzo perchè non era stato raggiunto il numero minimo di persone per costituire una lista.

L’attuale presidente, eletto nel maggio 2019, è Riccardo Crotti (dal 2021 a capo anche di Confagricoltura Lombardia). Dopo il rinnovo, i nuovi organi della Libera saranno in carica per il triennio 2023 – 2026.

