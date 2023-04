OpenDay Politecnico Milano. La Rettrice: “Ragazzi non abbiate paura”

Oltre 15mila giovani hanno affollato il Campus Leonardo del Politecnico di Milano per l’OpenDay di sabato 1 aprile. La rettrice in un’intervista all’Italpress: “Il consiglio che posso dare a chi vuole intraprendere questa strada è di non avere paura di affrontare ingegneria”. Per la prima volta, durante l’OpenDay 2023 sono stati presenti anche gli stand delle lauree magistrali.

col/abr/

